«ساندي» طالبة طب وأصبحت ملهمة عالميا.. أصغر رئيس وفد بمؤتمر عام إيسيسكو

تتحدث 6 لغات بطلاقة، تدرس بكلية الطب جامعة عين شمس، حصلت على عشرات الشهادات والتكريمات في مختلف المجالات، لديها طموح لا يتوقف، وشغف بالحياة لا ينتهي، فرغم دراستها بالطب، إلا أنها لم تتفرغ له بمفرده، وآخر النجاحات التي حققتها ساندي سالم، كان تولي رئاسة وفد جمهورية أذربيجان لمحاكاة عام إيسيسكو للشباب 2023، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تشعر ساندي سالم بفخر كبير، لمشاركتها بنموذج محاكاة الإيسيسكو حيث تتيح للشباب إمكانية تمثيل مندوب دولة بهدف إيجاد حلول للمشكلات والقضايا المهمة في مجالات عمل المنظمة، بحسب الموقع الرسمي لـ«إيسيسكو»، تقول لـ«الوطن»: «كان شعور كله فخر لما مثلت بلدي في المؤتمر الدولي ضمن 54 دولة مشاركة».

اختراع جهاز «سيمون» للصم وضعاف السمع

استطاعت «ساندي» بجانب دراسة الطب، اختراع جهاز «سيمون» للصم وضعاف السمع، وحصلت بسببه على الميدالية الذهبية والشهادة البلاتينية بمعرض العلوم والهندسة الدولي بالمملكة المتحدة، وذلك عام 2019، وأيضًا في مسابقة أيسف الدولية للعلوم في أمريكا لعام 2020 حصلت على الميدالية الذهبية، كما شاركت بأولمبياد الإبداع العلمي الدولي بكوريا عام 2019 وحصلت على الذهبية، وجوائز دولية أخرى كثيرة من دبي إكسبو، لإندونيسيا وماليزيا والصين وغيرها.

جائزة رئيس الصين للابتكار عام 2020

وآخر الجوائز التي فازت بها «ساندي» عن جهاز «سيمون»، هي جائزة رئيس الصين للابتكار عام 2020، مؤكدة أنها تربت على التفكير ومساعدة الجميع: «اتربيت على أني أفكر وأحاول أن أساعد الناس بقدر الإمكان، ولما قابلت شخص أصم وماقدرتش أتكلم معاه، حسيت بألم كبير، ووقتها كان عندي 10 سنين، وكنت مهتمة بالهندسة والإلكترونيات والبرمجيات، ففكرت أن أوظف العلم الذي اتعلمته في سد حاجة الصم وضعاف السمع، ومن هنا جات فكرة جهاز سيمون».

والدتها تحرص على تعليمها اللغات

كانت والدة ساندي سالم حريصة على تعليمها لغة معينة كل عام كما كانت ساندي تتعلم اللغات بسرعة، من الإنجليزية إلى العربية إلى الفرنسية إلى التركية والروسية والأذربيجانية، بالإضافة إلى تعلم السباحة والاسكواش والفروسية والرسم، والشطرنج: «في أحلام كتير بتمنى تحقيقها الفترة الجاية وإني أساعد البشرية في التقدم، وده كان هدفي الأساسي من دخول الطب، ودائمًا أقول إن مش صغيرة لتغيير العالم لمكان أفضل».