ساندي بعد نجاح حفلها في الكوربة: «مفيش أمتع من لحظة وقوفي قدام الجمهور»

أعربت ساندي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» عن سعادتها بنجاح حفلها الغنائي الذي أحيته في الكوربة، ورفع شعار كامل العدد.

ونشرت ساندي مجموعة صور من الحفل وعلقت عليه قائلة: «معتقدش فيه في حياتي أمتع من لحظة وقوفي قدام الجمهور، وأحس إني حقيقي بسعدهم أو على الأقل مصدقين اللي بقدمه، شكرا بجد من قلبي على اسقبالكم الحلو، شكرا حقيقي على التنظيم الأكثر من رائع، والطاقة اللي كلها حب حقيقي، كنتوا وحشتوني جدا جدا، وأتمنى اللقاء ده يستمر عشان حقيقي بيحيني».

فيلم «تاج» لتامر حسني

وشاركت ساندي مؤخرا في فيلم تاج أمام تامر حسني، وحققت نجاحا كبيرا من خلال هذا الدور.

ويضم الفيلم عددا من نجوم الفن، أبرزهم تامر حسني ودينا الشربيني، وساندي، وعمرو عبد الجليل، وشيرين، وهالة فاخر، قصة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.