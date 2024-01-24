القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء المغربي في بطولة كأس التحدي

يستقبل ملعب «آل مكتوم» في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، نادي الزمالك، لبدء خطوة جديدة في مشوار التأهيل والاستعداد لخوض المنافسات القارية والمحلية، في إطار خطة الفريق الأبيض، مستغلًا التوقف الخاص ببطولة كأس أمم إفريقيا، على أن يلتقي بالرجاء المغربي، فما القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في كأس التحدي؟

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والرجاء في كأس التحدي

تحت مسمى كأس التحدي، يخوض الزمالك تجربة ودية، يواجه خلالها عديد من الأندية المختلفة، ضمن خطة الفريق للاستعداد للفترة المقبلة، على المستويين المحلي والقاري، على أن يواجه الرجاء المغربي في بطولة كأس التحدي المقامة في دبي، يوم الجمعة المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

وتقام مباراة الزمالك والرجاء المغربي، على استاد آل مكتوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وهي المباراة الأولى في الدور نصف النهائي من البطولة، وفي حال تحقيق الانتصار سيكون على موعد مع ملاقاة الفائز من لقاء وهان ثري تاونز الصيني وأهلي جدة السعودي، في المباراة النهائية من البطولة، وهي التحدي الأكبر الذي يواجه الفارس الأبيض، والذي يسعى للوصول إليه.

وتحظى المباراة بأهمية خاصة، كونها تجمع بين فريقين عملاقين على مستوى القارة الإفريقية، باعتبار أن الزمالك يملك تاريخًا كبيرًا على مستوى كرة القدم المصرية والقارية أيضًا، إلى جانب الرجاء بطل المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك يشارك في بطولة كأس التحدي في دبي، بعد انسحابه من بطولة كأس الرابطة المصرية المحترفة، بهدف الاستعداد للمنافسة على لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية.