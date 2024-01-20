متحدث الزمالك: لم نتعاقد مع مدرب بلجيكي.. ونسعى لإبرام 4 صفقات في انتقالات يناير

قال أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، إن مجلس إدارة القلعة البيضاء نجح في حل أزمة قيد اللاعبين بسداد 2 مليون و750 ألف دولار خلال الفترة الماضية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة «ON»: «المجلس في 90 يوم قدر إنه يحل أزمة القيد، وتم تسديد 2.7 مليون دولار، بالإضافة إلى نجاحات أخرى تتعلق بالانتظام في تعاقدات أخرى وسداد مستحقات مختلفة، وكان أهم ملف يسبب ضيق لجمهور الزمالك لأنه يعرقل صفقات وتعاقدات مختلفة وعلى مدار تسعين يوما كانت هناك مفاوضات مع الأندية المختلفة لمحاولة التخفيض».

وعن أهم الصفقات في الطريق، قال: «إن اللجنة الفنية فحصت ملفات لاعبين كثر»، مشيرًا إلى أن كل ما ذكر عن التعاقد مع المدرب البلجيكي غير صحيح على الإطلاق.

وتابع: «قبل نهاية الشهر سيتم إعلان خطة عمل فريق الكرة بما فيها تفاصيل المدير الفني الجديد، وكل ما يحدث الآن عبارة عن مجموعة من «السيفيهات» المعروضة على المجلس لمديرين فنيين أو لاعبين أو صفقات معروضة أمام المجلس لم يتم البت فيها حتى الآن».

وواصل: «نحاول إبرام 4 صفقات في نصف الموسم ثلاثة أو أربعة لاعبين لن يزيد عن ذلك بسبب ضيق الوقت ولأن انتقالات يناير الحركة فيها بطبيعتها محدودة مقارنة بالفترات الأخرى لأننا في منتصف الموسم، نريد أن نتأنى وفي ضوء المراكز التي نحتاج لها وعشان لا نتسرع نعمل تعاقدات نندم بعدها».