مقرر «صناعة الحوار الوطني»: تجربة مصر غير مسبوقة في المنطقة

قال المهندس بهاء دمتري، مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو مبادرة متميزة من الرئيس تمكنت من تحريك المياه الراكدة في الحياة السياسية المصرية، وذلك من خلال اجتماع كل الأطياف السياسية على طاولة واحدة ليعبر كل طرف عن وجهة نظره بحرية.

تكثيف الجهود في النسخة الجديدة من الحوار الوطني

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحوار الوطني هو عبارة عن فرصة لاقتراح حلول، وهو تجربة غير مسبوقة في المنطقة، واستكماله يحتاج تكثيف الجهود المبذولة في كل الاتجاهات حتى يتم تحقيق النتيجة المرجوة في نهاية المطاف.

وعن المرحلة المقبلة من الحوار الوطني، قال مقرر لجنة الصناعة بالحوار، إن اللجنة ستكثف الجهود المبذولة من أجل الوصول إلى توصيات قابلة للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع، كما أن هذه المرحلة تحتاج إلى سرعة في التنفيذ، وهو ما يحتاج إلى التشبيك بين الجهات داخل الحوار وبين بعضها، والتشبيك بين الحوار الوطني والجهات الحكومية المختلفة، لاسيما أن ملف الصناعة يحتوي على العديد من القضايا للعمل عليها.

ملفات لجنة الصناعة

وأضاف مقرر لجنة الصناعة في الحوار الوطني: «من أبرز الملفات التي سنعمل عليها في لجنة الصناعة خلال الفترة المقبلة هي مسألة توفير العملة الصعبة، وتوفير المواد الخام وزيادة افتتاح المصانع، من أجل زيادة الإنتاج المحلي، لاسيما أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة صعبة وأزمة حقيقية تحتاج إلى تكاتف كل الجهات».