استئناف مسرحية «طيب وأمير» الجمعة المقبل.. مكان ومواعيد العرض

أعلن الفنان تامر فرج، عودة العرض المسرحي «طيب وأمير» اعتبارا من الجمعة المقبل علي مسرح ميامي.

وشارك تامر فرج عبر حسابه على «إنستجرام»، مجموعة صور من كواليس العرض، معلقا: «كل سنة وأنتم طيبين، عيلة طيب وأمير راجعين لكم يوم الجمعة 26 والسبت 27، وبعد كده كل خميس وجمعة طوال إجازة نص السنة، حتى آخر فبراير، مسرحية طيب وأمير، على مسرح ميامي بوسط البلد شارع طلعت حرب، الساعة 7:30 مساء».

أبطال مسرحية «طيب وأمير»

يشارك في العرض المسرحي ««طيب وأمير»» عدد من نجوم فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، العرض كتابة أحمد الملواني، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.