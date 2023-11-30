تامر فرج يعلن توقف مسرحية «طيب وأمير» واستئناف العرض في الكريسماس

أعلن الفنان تامر فرج، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن توقف عرض مسرحية «طيب وأمير»، على أن يتم استئناف العرض في احتفالات الكريسماس.

ونشر فرج صورا من كواليس العرض المسرحي معلقا: جمهور مسرحية طيب وأمير العزيز آخر يومين لعرض المسرحية بكرة الخميس والجمعة قبل الإجازة، وإن شاء الله نرجع في الكريسماس، شرفونا على مسرح ميامى بوسط البلد شارع طلعت حرب الساعة 7:30 مساء.

أبطال مسرحية طيب وأمير

ويضم العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، عددا من فناني فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.

وأعلن مؤخرا تامر فرج عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، عن تحقيق العرض المسرحي مليون جنيه ايرادات قائلا: «رغم إننا تقريبا داخلين في سبعين ليلة عرض، إلا إننا هنحتفل النهارده بتحقيق مليون جنيه إيرادات في خمسة وخمسين ليلة عرض فقط، عشان مقدرناش نحتفل في وقتها لظروف مهرجان المسرح والإجازة، وهيشرفنا النهارده الأب الروحي لهذا العرض الدكتور خالد جلال».