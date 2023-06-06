تامر فرج بعد انضمام سما إبراهيم لمسرحية «الحفيد»: كنت أتمنى التمثيل أمامها

عبّر الفنان تامر فرج عن سعادته الكبيرة بعد انضمام الفنانة سما إبراهيم لمسرحية «الحفيد»، التي تعرض على خشبة المسرح القومي.

تامر فرج يتحدث عن انضمام سما إبراهيم

وكتب تامر فرج عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»،: «الست دي مبدعة إلى أقصى حد، هتنور المسرح القومي وهتنور مسرحية الحفيد، كان نفسى أرجع أمثل قدامك ولو ليلة يا أستاذة».

وأضاف تامر فرج «ترقبوا رجوع مسرحية الحفيد على المسرح القومي إن شاء الله».

سما إبراهيم تجري بروفات مسرحية الحفيد

وتجري الفنانة سما إبراهيم بروفات على المسرح القومي من أجل المشاركة في مسرحية «الحفيد» والمسرحية مأخوذة عن رواية الأديب الكبير عبدالحميد جودة السحار، وسبق وجرى تقديمها خلال فيلم «الحفيدK عام 1974، وهذه المرة الأولي التي تقدم فيها في شكل عرض مسرحي.

أبطال مسرحية الحفيد

وشارك في المسرحية حين عرضها في الموسم الأول لها عدد كبير من أبناء المسرح القومي وعلى رأسهم تامر فرج، عادل عفر، ومحمد مبروك، وشيريهان الشاذلي، ويوسف المنصور، ورنا خطاب، وزينب العبد، ومحمود عبدالرازق، ونشوى علي عبدالرحيم، وندا عفيفي، وعبدالباري سعد وديكور حمدي عطية، وإضاءة حازم أحمد، وملابس مروة عودة، والتعبير الحركي شيرين حجازي، وموسيقى كريم عرفة، وإعداد وإخراج يوسف المنصور.