تامر فرج يعلن عن تحقيق مسرحية «طيب وأمير» مليون جنيه إيرادات

أعلن الفنان تامر فرج تحقيق العرض المسرحي «طيب وأمير» مليون جنيه إيرادات بعد 55 ليلة عرض، وذلك عبر حسابه الرسمي بتطبيق تداول الصور والفيديوهات «انستجرام».

ونشر تامر فرج البوستر الدعائي للعرض المسرحي، وعلق عليه قائلاً: «رغم إننا تقريبا داخلين في سبعين ليلة عرض، إلا إننا هنحتفل النهاردة بتحقيق مليون جنيه إيرادات في خمسه وخمسين ليلة عرض فقط، عشان مقدرناش نحتفل في وقتها لظروف مهرجان المسرح والإجازة، وهيشرفنا النهاردة الأب الروحي لهذا العرض الدكتور خالد جلال».

تامر فرج يعلن مواعيد عرض مسرحية «طيب وأمير»

وأضاف فرج في منشوره قائلا: «منتظرينكم كل خميس وجمعه وسبت الساعة 8 ونص على مسرح ميامي بوسط البلد في شارع طلعت حرب ومستمرين نسعدكم ونفرحكم وفرحونا وشرفونا بحضوركم».

أبطال مسرحية طيب وأمير

ويضم العرض المسرحي «طيب وأمير» الذي كتبه أحمد الملواني، عددا من فناني فرقة المسرح الكوميدي، أبرزهم عمرو رمزي، تامر فرج، سيد الروبي، أحمد السلكاوي، هشام إسماعيل، ديكور حمدي عطية، إضاءة أبوبكر الشريف، أزياء أميرة صابر، استعراضات أسامة مهنا، موسيقى كريم.