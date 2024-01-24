رامي جمال يطرح «ابن امبارح» الجمعة المقبل: آخر أغنية دراما في الشتاء

كشف الفنان رامي جمال، عبر حسابه على «إنستجرام» عن موعد طرح آخر أغنية دراما في موسم الشتاء، التي تحمل عنوان «ابن امبارح» الجمعة المقبل.

ونشر رامي جمال البوستر الدعائي للأغنية كاشفا عن كوبلية منها: مقربتوش في يوم مني …ده كان يسمع يدوب عني …وغلطه عمري هي اني ..أنا اللي عليا كبرته …وماشي ياعيني من خيبته …يقول للناس ده أنا سبته .. وناسي زمان منين جبته …يارتني ساعتها صورته ،،ميعادنا يوم الجمعه الساعه 4 مع آخر أغنية دراما في الشتا ده».

أحدث أغاني رامي جمال

وطرح مؤخرا رامي جمال، عددا من الأغاني الدرامية، منها «هي حكاية»، وأغنية «بعده فارق» التي غير اسمها في اللحظات الأخيرة قبل طرحها، وكانت «أنا بفارق» وهي من ألحان تيام علي، وكلمات أدهم معتز.