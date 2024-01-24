محافظ الغربية ونائب وزير الصحة يتبعان تنفيذ الخطط والأنشطة السكانية

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشؤون السكان، اجتماع اللجنة التنسيقية لمتابعة تنفيذ الخطط والأنشطة السكانية بمحافظة الغربية، وذلك خلال زيارته للمحافظة لتنفيذ خطة سكانية شاملة وعاجلة يتم البدء فيها بـ3 محافظات، من بينها محافظة الغربية، للخروج بخصائص سكانية قابلة للتحسين من خلال التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات، والوزارات والشركاء.

لجان للتوعية بالمشروع القومي لتنمية الأسرة

وأوضح محافظ الغربية، أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات في ملف تنمية الأسرة المصرية أبرزها إصدار 6 لجان، إلى جانب إطلاق حملة توعوية كبرى بمحاور المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية لتجوب الشوارع بالقرى والنجوع والمدن من خلال التنسيق بين كافة الجهات بالمحافظة.

ومن جانبه، وجه الدكتور طارق توفيق الشكر لمحافظ الغربية على تبنيه لجميع القضايا، خاصة القضية السكانية وحرصه الشديد على حضور الاجتماعات الدورية لمجلس السكان الإقليمي.

دعم المشروع القومي

وأشاد نائب الوزير، بالإجراءات التي اتخذتها المحافظة لدعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشيرا إلى أن القضية السكانية لا بد من أن تكون خطة متكاملة بين أطياف المجتمع بالكامل من المؤسسات الدينية، والثقافية والأسرية.

وأوضح، أن الهدف ليس تقليل أعداد السكان، ولكن تحسين الخصائص السكانية وجودة حياتهم وخروج جيل صحي قادر على مواكبة العصر، والمشاركة في التنمية الوطنية.