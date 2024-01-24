تدريب الأطباء على تشغيل وصيانة أجهزة العناية المركزة والحضانات في مطروح

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة في مطروح، تنفيذ أعمال الدورة التدريبية للأطقم الطبية تحت عنوان «أساسيات تشغيل وصيانة الأجهزة الطبية بأقسام العناية المركزة والحضانات»، والتي تعقد بمركز تدريب صحة المرأة بالمستشفى العام.

تكرار الدورات التدريبية

وتابع وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، يرافقه وائل أبوزيد عضو الإدارة الهندسية، أعمال التدريب الذي ينفذه المهندس ايهاب عيسى مدير إدارة صيانة الأجهزة الطبية بالوزارة، وجرى تدريب عدد من أعضاء الإدارة الهندسية بالمديرية، وأعضاء هيئة التمريض وفني الأجهزة الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة، على صيانة واستخدام الأجهزة الطبية بأقسام العناية المركزة والحضانات، كما وعد استشاري التدريب بتكرار الدورات التدريبية لجميع الكوادر الطبية بما فيهم الأطباء وخاصة بالمراكز النائية.

تقديم الخدمات الصحية

ووجه وكيل وزارة الصحة بمطروح الشكر والتقدير إلى المهندس إيهاب عيسى مدير إدارة صيانة الأجهزة الطبية، لما بذله من مجهودات رائعة لتحسين مستوى العاملين بالرعاية الصحية خلال قيامه بتنفيذ البرامج التدريبية للكوادر الطبية بالمحافظة.

وأكد وكيل صحة مطروح للمتدربين، أهمية تكثيف الجهود والاستمرار بالتدريب لرفع كفاءة جميع فئات الأطقم الطبية بجميع منافذ تقديم الخدمات الصحية، ونقل الخبرات لزملائهم على رأس العمل.