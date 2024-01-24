«هي تستطيع للتنمية» تهنئ الرئيس السيسي ووزير الداخلية بعيد الشرطة الـ72

وجهت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «هي تستطيع للتنمية»، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجميع قيادات وزارة الداخلية، جنود وضباط بمناسبة الذكرى الـ72 لعيد الشرطة.

عيد الشرطة

وقالت زهران، خلال تصريحات صحفية، إن المصريين يحتفلون بعيد الشرطة تقديرا للدور الكبير الذي قام به أبطال رجال الشرطة المصرية في حفظ أمن الشعب المصري، وتقديرا لتضحياتهم على مر العصور، كما أن الشعب المصري لا ينسى شهداءها من رجالات الشرطة والقوات المسلحة، الذين تصدوا للإرهاب بأجسادهم الباسلة، دفاعًا عن الشعب المصري.

تكريم شهداء الوطن

وأشارت إلى أن حرص الرئيس السيسي الدائم على حضور احتفالية عيد الشرطة، وتكريم شهداء الوطن، عرفانا وامتنانا لما قدموه وأسرهم من تضحيات كبيرة في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، مشددة على أن الوقت الحالي يتطلب علي الجميع العمل والتكاتف مع القيادة السياسية والعمل الجاد من أجل مصر، لدفع عجلة التنمية ولتخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، والتي تعاني منها جميع دول العالم.

ووجهت الدكتور دعاء زهران، التحية والتقدير لشهداء مصر الأبرار الذي قدموا أروحهم فداء لهذا الوطن، ولحفظ الأمن والاستقرار ورفعة الوطن.