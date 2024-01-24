«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تشكك في وجود أسرى على متن الطائرة الروسية المحطمة

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية في أوديسا، إن المتحدث باسم قيادة الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، أكد أن هناك نية لتبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا اليوم، لكنه أشار إلى أنه ليس هناك معلومات دقيقة عن أن هذه الطائرة كانت تحمل أسرى من أوكرانيا أو لا تحمل.

الطائرة كانت محمَّلة بمجموعة من صواريخ «إس 300»

وأضاف مناف، خلال مراسلته للقناة على الهواء، أن المعلومات الاستخباراتية الأولى التي ذكرت من وسائل الإعلام الأوكرانية، وتبنته مصادر من هيئة الأركان العسكرية الأوكرانية بأن هذه الطائرة كانت محمَّلة بمجموعة من صواريخ «إس 300»، وكانت مستعدة لاستهداف أراضٍ أوكرانية، وسقطت دون إفصاح عن معلومات حول آلية سقوطها، بل تحدثوا بأنها أقلعت ومن بعد إقلاعها تم إسقاطها بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن الاستمارة التي أعلنت من الجانب الروسي حول أسماء الأسرى الذين كان من المفترض أن يتم تبادلهم اليوم، اكتشف بأن هناك 17 اسمًا من هذه الأسماء الموجودة تم تبادل أسراهم في 3 يناير 2024، أي أنهم يتحدثون عن أسماء مزيفة، والإعلام الأوكراني طلب من المواطنين عدم الهلع، وضرورة التشبث بالمعلومات الأساسية الحكومية الأوكرانية.