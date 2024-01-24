رئيس جامعة القناة: إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول الأسبوع المقبل

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، إعلان نتائج امتحانات الكليات المختلفة خلال أسبوع، وذلك فور الانتهاء من أعمال التصحيح بشكل كامل.

وأضاف «مندور»، اليوم الأربعاء، خلال انعقاد مجلس جامعة قناة السويس، أن أعمال التصحيح تستمر قرابة أسبوع من انتهاء الامتحانات اليوم الأربعاء.

«مندور»: الامتحانات سادها الانضباط والالتزام

وقال «مندور»، إن العملية الامتحانية سادها الهدوء داخل الكليات، مشيراً إلى أن الالتزام والانضباط كان السمة السائدة في الامتحانات، فيما وجه الشكر لعمداء الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس، على حسن إدارة العملية الامتحانية.

وقال رئيس الجامعة، إن إجازة نصف العام ستبدأ غداً الخميس، وتستمر على مدار أسبوعين، يتخللها العديد من الأنشطة الطلابية المختلفة ما بين رحلات ومعسكرات وزيارات.

ووجه «مندور» ببدء العمل على الانتهاء من الجداول الدراسية للفصل الدراسي الثاني، وسرعة الانتهاء من كل أعمال الصيانة داخل الكليات والقاعات الدراسية والمعامل.