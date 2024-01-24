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هيثم شاكر يطرح أغنية «العيب» على «يوتيوب» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
06:42 م | الأربعاء 24 يناير 2024
هيثم شاكر

هيثم شاكر

أعلن المطرب هيثم شاكر، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» طرح أغنيته الجديدة «العيب» عبر قناته على «يوتيوب».

ونشر هيثم شاكر الأغنية معلقا: «بمثل دور واحد تاني.. جبل وبإيدك اتهد.. اسمعوا أغنية العيب دلوقتي على يوتيوب وجميع منصات الاستماع».

أغنية بشوف عيونك

وطرح هيثم شاكر مؤخرا أغنية بشوف عيونك من كلمات محمد شافعي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أسامة الهندي، وحققت الأغنية نجاح كبير وإشادات من الجمهور.

كما حقق شاكر نجاح كبير بكليب «حكايتنا كملت» الذي طرحة مؤخرا من كلمات تامر حسين، وألحان محمد الصاوي.

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