كاتب صحفي: الاحتلال يحاول ارتكاب نكبة ثانية بحق الشعب الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إن الدور المصري تاريخي ومحوري، مشيرا إلى أن مصر شريان الحياة الذي يمد القضية الفلسطينية للقدرة على البقاء والصمود، في ظل آلة عسكرية مصابة بالجنون والغرور.

قوات الاحتلال تحاول تصفية القضية الفلسطينية

وأضاف الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن قوات الاحتلال تحاول تصفية القضية الفلسطينية وسفك دماء الفلسطينين الأبرياء، لافتا إلى أن الاحتلال يحاول دفع الملايين من سكان غزة إلى الخروج من أراضيهم، في محاولة لارتكاب نكبة جديدة، بعد النكبة التي الحقتها بفلسطيني التاريخية عام 1948.

الدور المصري رئيسي ومحوري

وتابع أن الدور المصري رئيسي ومحوري، ولا غنى عنه بالقضية الفلسطينية، سواء على المستوى الإنساني، ومنها إنشاء مصر لمدينة لإيواء السكان بقطاع غزة، في داخل القطاع لدعم صمودهم، أضافة لتسخير كل الامكانيات الفنية من مطار العريش الى ميناء العريش ومعبر رفح البري.