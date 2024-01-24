مفاجأة سارة في خطة تخفيف أحمال الكهرباء بالإسكندرية.. تبدأ غدا

كشف مصدر مسؤول في شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن مفاجأة سارة لأهالي المحافظة فيما يتعلق بالجدول الجديد لتخفيف أحمال الكهرباء، والمفترض تنفيذه بدءا من غد الخميس، وذلك بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الأربعاء.

وقال المصدر المسؤول بشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لـ«الوطن»، إنه تقرر الاستمرار على نفس جدول تخفيف أحمال الكهرباء الحالي من 11 صباحا إلى 5 مساء، دون العودة إلى الجدول القديم الذي يضم خطة مسائية.

سبب استمرار جدول تخفيف أحمال الكهرباء في الإسكندرية

وأكد المصدر أن قرار استمرار خطة تخفيف أحمال الكهرباء كما هي جاءت نتيجة رصد حالة من الرضا لدى المواطنين على تلك المواعيد.

ونفى المصدر، ما تم تداوله عن العودة إلى المواعيد الليلية السابقة، مطالبا المواطنين تحري الدقة في نقل المعلومات، مشيرا إلى المواعيد الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء هي ذاتها التي كانت مطبقة خلال الأيام الماضية، وتبدأ من الساعة 11 صباحا حتى الخامسة عصرا.

مدة الانقطاع في الإسكندرية

وأشار المصدر، إلى أن مدة انقطاع الكهرباء في الإسكندرية تستمر من ساعة ونصف إلى ساعتين في كل منطقة، حسب ما تم خلال الأيام الماضية.