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آخر موعد لتطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء عقب انتهاء امتحانات الترم الأول

كتب:

سلامة عامر
02:43 م | الأربعاء 24 يناير 2024
تخفيف أحمال الكهرباء - صورة أرشيفية

تخفيف أحمال الكهرباء - صورة أرشيفية

تنفذ شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات اليوم، آخر موعد في جدول تخفيف أحمال الكهرباء الحالي، ليكون من الساعة الـ2 ظهرا وحتى الـ5 عصرا، بعد انتهاء امتحانات طلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023- 2024، بناء على طلب أولياء الأمور من قطع التيار الكهربائي أثناء ساعات النهار، للاستفادة بأكبر وقت ممكن من المذاكرة.

مواعيد ما قبل ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول

وتنتظر شركات توزيع الكهرباء بالمحافظات، مساء اليوم، إصدار تعليمات بالمواعيد الجديدة المقرر تنفيذها بداية من الغد، بجدول تخفيف أحمال جديد بعد إجراء التعديلات عليه، ومن المتوقع أن يكون التخفيف لمدة ساعة يوميا، وسيكون بدءا من الساعة الـ11 صباحا وحتى الـ5 عصرا، وهو الجدول الذي كان معمولا به قبل انطلاق ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الأول.

شركات توزيع الكهرباء على مستوى جميع المحافظات

وتضم الشركة القابضة للكهرباء 9 شركات توزيع على مستوى المحافظات، ستنفذ المواعيد المقررة من الحكومة لتخفيف الأحمال: وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء».

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بقلم سلامة عامر

مسئول عن تغطية ملف الكهرباء والمحليات.