جامعة القناة تمنح درجتي الماجستير والدكتوراه لـ99 باحثا

وافق مجلس جامعة قناة السويس، على منح عدد من الدارسين بها درجتي الدكتوراه والماجستير، بعد مناقشة الرسائل الخاصة بهم على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وقال بيان رسمي لجامعة قناة السويسـ إنه تم الموافقة على منح 34 درجة دكتوراه و59 ماجستير، لطلاب الدراسات العليا من الدارسين في الجامعة خلال اجتماع مجلس الجامعة اليوم الأربعاء.

وشارك في جلسة المجلس نواب رئيس الجامعة الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، والبحوث والدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، والدكتورة سهير أبو عيشه أمين عام الجامعة وبحضور السادة عمداء الكليات.

اعتماد لائحة الدراسات العليا

واعتمد الدكتور ناصر مندور لائحة الدراسات العليا بالكلية، حتى يتسنى للمعيدين الجدد الدراسة ومتابعة البحث العلمي، وتكون مفتوحة لجميع خريجي الجامعات التكنولوجية، لافتاً إلى أن الكلية المصرية الصينية هي الأولى بالجمهورية التي لديها لائحة للدراسات العليا.

واستمع الدكتور ناصر مندور إلى التقرير الشامل حول استعدادات كلية العلوم والصيدلة والزراعة وطب جراحة الفم والأسنان لزيارة فريق الاعتماد والجودة من الهيئة العامة لضمان الاعتماد والجودة.