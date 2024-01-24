هارجع بشرط.. رسالة مفاجئة من محمد صلاح للاعبي المنتخب قبل مغادرة المعسكر.. عاجل

كشف محمد صلاح، نجم منتخب مصر، لزملائه موقفه من العودة من جديد إلى معسكر الفراعنة في كوت ديفوار لاستكمال المشوار مع المنتخب في نهائيات كأس الأمم الأفريقية، قبل مغادرته لمعسكر الفراعنة أمس الثلاثاء، متوجهًا إلى إنجلترا، من أجل استكمال برنامجه العلاجي بعد إصابته بالعضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة مصر وغانا بالجولة الثانية من دور المجموعات من البطولة.

قال مصدر داخل منتخب مصر: «محمد صلاح تحدث أمس مع زملائه خلال حفل وداعه من معسكر منتخب مصر، بأنه سيعود من جديد للفراعنة حال وصولهم إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 من الملعب أو خارجه»

أضاف المصدر: «محمد صلاح بكل تأكيد سيكون في تواصل مستمر مع لاعبي منتخب مصر ودعمهم، هاتفيًا بعد مغادرة المعسكر متوجهًا إلى إنجلترا».