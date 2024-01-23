رسائل ليفربول إلى محمد صلاح خلال 5 أيام: لا تشككوا في «مو»

جدل كبير أثارته إصابة اللاعب العالمي محمد صلاح نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، عقب تعرضه للإصابة في مباراة مصر وغانا، استدعت غيابه عن المشاركة أمام كاب فيردي التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ليحرص نادي ليفربول على توجيه رسائل للاعبه خلال 5 أيام متتالية منذ الإصابة حتى الآن.

نادي ليفربول يوجه رسالة لمحمد صلاح

قال نادي ليفربول عن إصابة محمد صلاح في البداية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن محمد صلاح تعرض لإصابة على مستوى العضلة الخلفية وسوف يغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في بطولة كأس أمم إفريقيا، مواجهة كاب فيردي في دور المجموعات ولقاء دور الـ16 في حالة تأهل الفراعنة».

وعقب مباراة منتخب مصر ونادي كاب فيردي، التي حرص محمد صلاح خلالهها دعم زملائه من خلال التواجد في الملعب وحثهم على الاجتهاد لتأهل مصر، وتصريح ليفربول بأنه سيغادر كوت ديفوار متوجها إلى إنجلترا لتلقي العلاج بعد إصابته بشد في العضلة الخلفية، حرص النادي على توجيه رسالة مهمة، بشأن إصابته: «سيعود محمد صلاح إلى مركز أكسا للتدريبات يوم الأربعاء ليبدأ برنامج تأهيلي مكثف مع الجهاز الطبي لليفربول بعد الإصابة العضلية التي تعرّض لها مع منتخب مصر في مواجهة غانا ضمن منافسات أمم إفريقيا 2023 بعد الاتفاق مع الاتحاد المصري لكرة القدم على خضوعه للعلاج في النادي».

وكيل أعمال محمد صلاح يتحدث عن إصابته

وقبل رسالة نادي ليفربول، حرص رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، على توضيح تفاصيل إصابته وذلك عبر موقع التدوينات القصيرة «إكس»، قائلا: «إصابة محمد أكثر خطورة مما كان يعتقد في البداية وسيغيب لمدة 21-28 يومًا، وليس مباراتين، أفضل فرصة له للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الحالية هي الخضوع لعملية إعادة تأهيل مكثفة في المملكة المتحدة والعودة إلى الفريق بمجرد تعافيه».

مدرب مساعد ليفربول: لا تشككوا في محمد صلاح

بيب لايندرز، مساعد يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، أيضا رد على من ينتقد محمد صلاح في مؤتمر صحفي: «لا ينبغي لأحد أن يشكك أبدا في مدى التزام محمد صلاح، أعلم أن جماهير مصر تشعر بحزن شديد بسبب خسارة مجهودات مو».

بينما أشاد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، بدور صلاح خاصة حضوره مباراة مصر وكاب فيردي في فيديو عبر منصة «إكس» معلقا: «غاب كلاعب وحضر كقائد، محمد صلاح لم يفوت الفرصة لتشجيع زملائه بعد التأهل».