«الأرصاد» تحذر من أماكن سقوط الأمطار غدا.. يصاحبها رياح مثيرة للرمال

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار، غدا الخميس الموافق 25 يناير، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كل الأنحاء، كما يتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل أماكن سقوط الأمطار غدا، إذ إنه من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتكون متوسطة بنسبة حدوث 50% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، بينما تكون خفيفة إلى متوسطة مساء بنسبة حدوث 40% على مناطق من مدن القناة وجنوب الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية والقاهرة الكبرى، وتمتد خفيفة إلى مناطق من شمال الصعيد وخليج السويس ووسط سيناء.

اضطراب الملاحة ورياح مثيرة للرمال والأتربة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء والسواحل الشمالية، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد، وتكون حركة البحر المتوسط معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و3 متر، بينما تكون حالة البحر الأحمر معتدلا إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و2.5 متر.

درجات الحرارة غدا الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 17 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 19 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 21 درجة مئوية.