حالة الطقس غدا.. انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار على 17 محافظة

أكدت غرف العمليات في المحافظات، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على 17 محافظة، تزامنا مع المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد منذ أيامن وتسبب في موجة من الطقس السيئ، وصقيع وبرودة شديدة، فضلا عن سقوط أمطار على مناطق متفرقة من محافظات الجمهورية، فيما رفعت الجهات المعنية حالة الاستعداد القصوى بسبب هذه الأجواء.

محافظات تشهد سقوط أمطار غدا الخميس

وبحسب غرف العمليات في المحافظات، فإن المحافظة التي ستشهد سقوط أمطار غدا الخميس، هي الإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والإسماعيلية، ودمياط، والقليوبية، والغربية، والمنوفية، والدقهلية، والسويس، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وبنى سويف، والفيوم.

ظواهر جوية في عدد من المحافظات

وأكدت غرف العمليات، أن طقس غد الخميس مائل للبرودة نهاراً على محافظات القاهرة الكبرى، وهي القاهرة والقليوبية والجيزة، ومحافظات الوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وشديد البرودة ليلاً وفي الساعات الاولى من الصباح، ويتكون الصقيع على المزروعات في وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

وأشارت غرف العمليات، إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة 50٪، وبنسبة 40٪ على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

كما تسقط الأمطار على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، ومناطق من القاهرة الكبرى والصحراء الغربية، تمتد خفيفة إلى مناطق من وسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتتكون رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، وذلك على فترات متقطعة.

طقس غدا الخميس في المحافظات

ويستمر انخفاض درجات الحرارة غدا الخميس في إجازة عيد الشرطة وثورة 25 يناير على كل أنحاء المحافظات، وتسجل درجات الحرارة على أقاليم مصر ما يلي:

- القاهرة ومحافظات الوجهة البحري الكبرى 18 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الكبرى 17 والصغرى 11 درجة.

- جنوب سيناء ، الكبرى 22 درجة والصغرى 13 درجة .

- شمال الصعيد الكبرى 19 والصغرى 7 درجات

- جنوب الصعيد الكبرى 20 والصغرى 10 درجات.