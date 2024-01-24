وزير دفاع كوريا الجنوبية: الجارة الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا شنت الحرب

قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي شين وون-سيك، إنَّ كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا شنت الحرب، بعد ساعات من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ «كروز» على البحر الأصفر، في أحدث سلسلة من اختبارات الأسلحة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية «يونهاب»، أنّ وزير الدفاع أصدر هذا التحذير خلال زيارته للجناح المقاتل السابع عشر في قاعدة «تشيونجو» الجوية، على بعد 112 كيلومترًا جنوب سول، التي تشغل 40 طائرة مقاتلة من طراز «إف-35».