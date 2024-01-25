6 قيم غذائية مهمة للبنجر الأحمر.. يقاوم الشيخوخة وتقدم العمر

البنجر الأحمر أو كما يعرف بالشمندر، له فوائد غذائية عديدة، إذ يوجد في كل الدول، ويزرع في كافة الأجواء المناخية، ويتم تناوله مع الأطعمة والمشروبات.

وقال المهندس الزراعي محمد إبراهيم سالم والمتخصص في إدارة البساتين بمديرية الزراعة والمتخصص في علوم الأغذية في حديث لـ«الوطن»، إن القيمة الغذائية للبنجر مرتفعة جدا، مشيرا إلى 6 قيم غذائية مهمة، وهي كالتالي:

- يستخدم البنجر الأحمر مشروب أو طعام، ويحسن القدرة على الاستيعاب والتركيز.

- يساعد البنجر الأحمر على خفض ضغط الدم بتوسعة الأوعية الدموية لما يحتويه من أكسيد النيتريك.

- له قيمة غذائية للبنجر للأشخاص الرياضيين لما يحتويه ضمن مكوناته التي تعزز القظؤة الصحية والبدنية، كما يعزز المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

- يعمل على نضارة البشرة وحيوتها وبقائها شابة، لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة وفيتامينات أبرزها فيتامين سي.

- يستخدم مقوي عام لجهاز المناعة ومقاوم لشيخوخة وتقدم العمر ويقلل نسبة وفرص الإصابة بالأمراض المزمنة، لما يحتويه من ألياف ومكونات غذائية قيمة.