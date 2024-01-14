وصول دفعة جديدة من لحوم «إطعام الطعام» إلى الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن استلام دفعة جديدة من لحوم «إطعام الطعام» والأضاحي بإجمالي 2.5 طن لتوزيعهم على الأسر الأولى بالرعاية، إذ يجري توزيع اللحوم على مستحقيها وتوصيلها إلى منازلهم.

استلام صكوك إطعام بالدقهلية

وأكد المحافظ على جهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي من خلال توزيع لحوم إطعام الطعام والسلة الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوزيع صكوك الطعام والأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقين.

وأضاف إلى أنه يجري توزيع اللحوم على مستحقي تكافل وكرامة، مقدمة من وزارة الأوقاف، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية.

وجاء الاستلام بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وتم التشديد على منع تصوير المواطنين أثناء التسليم، على أن تكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.