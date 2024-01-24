نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالإسماعيلية.. ظهرت الآن

أعلنت مديرية التربية والتعليم، إتاحة نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالإسماعيلية في جميع مدارس المحافظة، وفي الإدارات التعليمية المختلفة، بعد الانتهاء من عمليات التصحيح والرصد خلال الأيام الماضية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالإسماعيلية

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، إن النتائج متاحة حاليا في جميع المدارس للطلاب وأولياء الأمور، على أن يتم الإعلان عن نتيجة امتحانات الإعدادية الأحد المقبل.

كيفية الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالإسماعيلية

وأعلنت مديرية التربية والتعليم، عن كيفية الحصول علي نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالإسماعيلية بتوجه ولي الأمر إلى المدرسة للحصول على النتيجة مطبوعة للطالب أو الطالبة مجانا، ودون أي رسوم.

وقال الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه يتم إتاحة نتائج الصف الخامس والصف السادس بالمرحلة الابتدائية حاليا في جميع المدارس بعد انتهاء عمليات التصحيح خلال الأيام الماضية.

وأشار «بحيري» إلى انه لم يتم تلقي أي أزمات أو شكاوى خلال فترة انعقاد الامتحانات، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات المرحلة الابتدائية، بلغ 173 ألفا و504 طالب وطالبة.