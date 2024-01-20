نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في المحافظات.. ظهرت الآن

أعلنت عدد من المدارس في مختلف المحافظات، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024، عبر صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما أعلنتها عدة مديريات تعليمية، من خلال البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بها، إذ تحتسب نتيجة الطلاب بالألوان، ولكل لون دلالة معينة على مستوى الطالب، ونتيجته في امتحانات نصف العام 2024.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل ورابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في المحافظات، فضلًا عن ألوان تقييم الصف الرابع الابتدائي بالتفصيل.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وكشفت مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات في بيان لها، استمرار أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الترم الأول 2024، موضحةً أنّه يجرى إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بكل مدرسة على حدة فور الانتهاء من الرصد والمراجعة.

ألوان تقييم الصف الرابع الابتدائي

وتضم ألوان تقييم الصف الرابع الابتدائي 2024، نحو 4 مستويات، إذ يعني الأزرق، أنّ التلميذ فاق كل التوقعات وحصل على نتيجة تتراوح بين 85 وحتى 100%، بينما يعني حصول التلميذ على اللون الأخضر، أنّه امتلك المهارات والمعارف المطلوبة وحصل على نتيجة تتراوح بين 65 وحتى 85%، فيما يشير اللون الأصفر إلى أنّ التلميذ يحتاج إلى الدعم، إذ حصل على على نتيجة أقل من 50%.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالقاهرة

وخصصت مديرية التربية والتعليم، لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بالقاهرة ليتمكن التلاميذ وذويهم من معرفة النتيجة فور ظهورها وذلك من خلال «اضغط هنا»، واتباع الخطوات الآتية:

- الضغط على نتيجة سنوات النقل للتعليم الأساسي.

- إدخال الرقم القومي للتلميذ والمدون في شهادة الميلاد.

- تحديد المرحلة الدراسية «الابتدائية».

- تحديد الصف الدراسي «الصف الرابع الابتدائي».

- اختيار العام الدراسي «2023/2024».

- اختيار الفصل الدراسي «الترم الأول».

- الضغط على عرض النتيجة وستظهر على الفور.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالإسكندرية

ويمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي في الإسكندرية، من خلال الموقع الرسمي للمديرية والإدارات التعليمية عبر الضغط هنا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنوفية

وتتيح مديرية التربية والتعليم، معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة المنوفية 2024، من خلال الضغط هنا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط

ويمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم فقط، في المحافظات كافة، من خلال الصفحة الرسمية لكل مدرسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أو من خلال الذهاب للمدرسة، بينما يمكن معرفة نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالرقم القومي، من خلال بوابة المديرية.