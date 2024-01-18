تستعد مديرية التربية والتعليم، لإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس، فور الانتهاء من امتحانات الشهادات العامة، إذ ينتظر التلاميذ وأولياء الأمور إعلان النتيجة لمعرفة الدرجات التي حصلوا عليها خلال الفصل الدراسي الأول، ودخول الفصل الدراسي الثاني مهيئين تماما لبذل الجهد.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس

وذكرت مصدر بمديرية التربية والتعليم، فإن إجراء الامتحانات وعمليات التصحيح والإعلان عن النتائج يتم من خلال نظام تم وضعه بإشراف ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بإعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس، بعد الانتهاء من امتحانات الشهادات الخاص بالفصل الدراسي الأول.

إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس

ووفقا للمصدر فإن إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة السويس، يكون بعد الانتهاء من جميع عمليات التصحيح وجمع المعلومات والعرض، حيث شهدت محافظة السويس متابعة لحظية من ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم لإجراء امتحانات الصف الرابع الابتدائي والتأكيد علي توفير المناخ المناسب والسليم للطلاب، وإجراء عملية التصحيح أولاً بأول، وقياساً بالسنوات الماضية متوقع ظهر النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.