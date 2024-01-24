يتطلع الكثير من طلاب وأولياء الأمور لطلاب الصف الرابع الابتدائي إلى معرفة رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالدقهلية، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات الأسبوع الماضي بالدقهلية.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالدقهلية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، أنه بعد اعتماد النتيجة من قبل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، يتم عرضها من هنا.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إلى أنه يجري في الوقت الحالي، استكمال عملية التصحيح الخاصة بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، إذ يجري الانتهاء منها، ثم تبدأ عملية المراجعة، والرصد للنتيجة ليتم عرضها على المديرية من قبل مختلف الإدارات التعليمية بمحافظة الدقهلية.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول بالدقهلية

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه يمكن لطلاب الصف الرابع الابتدائي الحصول على النتيجة الخاصة بهم من خلال التوجه إلى المدرسة التابع لها الطالب، والحصول على النتيجة بكل سهولة من خلال الاسم والرقم القومي الخاص بالطالب.

وكان طلاب الصف الرابع الابتدائي أدوا امتحانات الترم الأول بداية من يوم 9 يناير، واستمرت حتى 13 يناير.