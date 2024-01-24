الرئيس السيسي: صلابة المصري تطورت وتحمل ظروفا لم يكن يتحملها قبل 30 عاما

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، بسؤال: «منذ عام 2013، هل هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها؟ وهل نحن نتحدث عن تأجيل التحرك؟ أم تحمل النتائج؟».

أضاف: «هل كان يمكن تحمل الأوضاع التي كانت موجودة في الدولة عام 2013؟، هل كان يمكن عمل صناعة بدون عمل طاقة لها؟».

وتابع: «أنا شوفت أننا نتحمل نتائج التحرك، واحنا بنتحرك طبيعي هيبقى فيه مشاكل لكننا هنستحملها».

أشار الرئيس: «هل كان ممكن الرأي العام يتحمل النتائج اللي حصلت دي قبل كده ؟ يمكن تحمله الآن يدل على تطور كبير حدث في صلابة الإنسان المصري، فهو لم يصبح على نفس الصورة التي كان عليها منذ 20 أو 30 عاما».