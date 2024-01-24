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الرئيس السيسي: صلابة المصري تطورت وتحمل ظروفا لم يكن يتحملها قبل 30 عاما

كتب:

يارا أشرف
07:32 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه مع عدد من المسؤولين والإعلاميين خلال لقاء على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، بسؤال: «منذ عام 2013، هل هي أزمة أولويات من الدولة تجاه مسارها؟ وهل نحن نتحدث عن تأجيل التحرك؟ أم تحمل النتائج؟».

أضاف: «هل كان يمكن تحمل الأوضاع التي كانت موجودة في الدولة عام 2013؟، هل كان يمكن عمل صناعة بدون عمل طاقة لها؟».

وتابع: «أنا شوفت أننا نتحمل نتائج التحرك، واحنا بنتحرك طبيعي هيبقى فيه مشاكل لكننا هنستحملها».

أشار الرئيس: «هل كان ممكن الرأي العام يتحمل النتائج اللي حصلت دي قبل كده ؟ يمكن تحمله الآن يدل على تطور كبير حدث في صلابة الإنسان المصري، فهو لم يصبح على نفس الصورة التي كان عليها منذ 20 أو 30 عاما».

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