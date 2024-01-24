رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في محافظة بني سويف

أنهت مدارس محافظة بني سويف الابتدائية أعمال تصحيح ورصد درجات منتصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تتيح مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول في محافظة بني سويف، ليتمكن الطلاب من معرفة النتيجة اليكترونيًا.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول محافظة بني سويف

وأتاحت مديرية التربية والتعليم رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الاول في محافظة بني سويف، حيث يمكن للطلاب الدخول والحصول على النتيجة بالأسم ورقم الجلوس، يمكن الضغط هنا للحصول على الرابط.

وكشف الدكتور محمد عبد التواب، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، عن موعد إعلان نتيجة الصف الرابع الابتدائي في بني سويف، وذلك عقب الإنتهاء تمامًا من أعمال التصحيح والمراجعة والرصد ثم التدقيق، ومن بعدها الإعلان مباشرة، وذلك بجميع المدارس الابتدائية في محافظة بني سويف.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي في محافظة بني سويف

وأضاف وكيل تعليم بني سويف، في تصريحات لـ" الوطن" أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول، مختلفة من مدرسة إلى أخرى، وستُعلن داخل كل مدرسة فور الانتهاء من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة مباشرة.

ختام امتحانات الترم الأول بمدارس بني سويف

وأختتم طلاب جميع الصفوف في المراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والأعدادي والثانوي في محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/ 2024، على مستوى الإدارات التعليمية السبع في المحافظة.