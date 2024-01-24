«تعليم القاهرة» تعلن رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتائج سنوات النقل للصفوف الرابع، الخامس، السادس الابتدائي، الأول والثاني الإعدادي على الموقع الرسمي للمديرية عبر الرابط ، غدا، وسوف تكون النتائج بجميع المدارس بداية من يوم السبت المقبل.

أكدت مديرية التعليم بالقاهرة، انتظام سير اللجان الامتحانية لصفوف النقل خلال فترة الامتحانات، مشيرة إلى أن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى أو ترصد أي مشاكل أثناء الامتحانات، مؤكدة أن الامتحانات مرت دون أي عوائق أو صعوبات وجرى اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية.

أضافت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان أن أعمال التصحيح جرت بدقة وفق المعايير والضوابط المحدده بالكنترولات، مشيرة إلى أن التصحيح يعتبر من أهم مراحل الامتحان وأخطرها وهي قياس لأداء المشتركين في الامتحان وإصدار الحكم على هذا الأداء وهي أمانة ومسؤوليتنا معاً غايتها التقدير العادل لأداء المشترك في الامتحان.