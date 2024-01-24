مدبولي يشيد بالمشاركة الفلسطينية خلال افتتاح معرض القاهرة للكتاب

شاركت دولة فلسطين في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، والمقامة تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة»، حيث تستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وافتتح معرض القاهرة الدولي للكتاب رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ومثَّل دولة فلسطين خلال فعاليات الافتتاح المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين بالقاهرة ناجي الناجي، ومسؤول الإعلام بقسم الشؤون الثقافية سلسبيل بسيسو.

وزار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الجناح الرسمي لدولة فلسطين، مثمنا المشاركة الفلسطينية وخصوصيتها في هذا التوقيت العصيب، ومن ثم أهدى المستشار الثقافي ناجي الناجي رئيس الوزراء درعا تذكاريا من التراث الفلسطيني.

تسليط الضوء على شهداء فلسطين

وأكد المستشار الناجي أن مشاركة فلسطين هذا العام تهدف إلى تسليط الضوء على شهداء فلسطين كافة، وإفراد مساحات من جناح فلسطين لعرض صور الشهداء الأطفال وقصص حيواتهم للتأكيد أن وراء كل شهيد فلسطيني قصة حياة وأننا لسنا مجرد أرقام.

وأشار الناجي إلى أن جناح دولة فلسطين يشتمل على إصدارات أدبية وتاريخية، ومجموعات كتب تسلط الضوء على قضايا القدس واللاجئين والجغرافيا السياسية ومختلف الفنون الفلكلورية والتراثية الفلسطينية، وحرص الجناح على إبراز خسائر وأضرار القطاع الثقافي الفلسطيني سواء المراكز والمباني والمدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية واغتيال رموز الثقافة والإبداع من الكتاب والفنانيين والمثقفين الفلسطينيين، وتوزيع تقرير وزارة الثقافة حول أضرار القطاع الثقافي خلال الحرب الحالية.

جناح فلسطين ينظم برنامجا تفاعليا ثقافيا يوميًا

وأضاف الناجي أن جناح فلسطين ينظم برنامجا تفاعليا ثقافيا يوميًا بعنوان «لفلسطين نكتب»، يستهدف فيه عقد لقاء تفاعلي مع كل من كتب عن فلسطين من المشاركين في معرض القاهرة للكتاب للتفاعل مع جمهور المعرض في جناح دولة فلسطين.

وحرصت سفارة فلسطين بالقاهرة على المشاركة في عقد الندوات الثقافية والفكرية، في إطار البرامج الثقافية المنعقدة بالمعرض؛ حيث تشارك بندوات تناقش وضع فلسطين الراهن، وندوة حول تاريخ القضية الفلسطينية، وندوة حول الإعلام الدولي ومعالجته للحرب على فلسطين، وقراءات أدبية فلسطينية، بالإضافة إلى عرض نصوص من زمن الحرب، والتي كتبها كتاب وأدباء في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.