سفارة فلسطين تنعى ياسر رزق: رحل بعد حياة عامرة بالكتابة عن قضايا الأمة

نعى سفير فلسطين بمصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية دياب اللوح، ومستشارو وكوادر سفارة دولة فلسطين لدى مصر، الكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الأربعاء، بعد حياة عامرة بالكتابة عن قضايا الأمة العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

سفارة فلسطين تعزي أسرة الراحل والشعب المصري

وتقدمت سفارة فلسطين بمصر، بخالص العزاء والمواساة القلبية لأسرة وذوي الفقيد الكبير، وأسرة مؤسسة أخبار اليوم، وكذلك لعموم الشعب المصري ومريديه وقرائه، لرحيل الكاتب الوطني المتميز.

قامة إعلامية وطنية

وذكرت سفارة فلسطين، أنَّ الراحل يعد من أبرز القامات الإعلامية الوطنية وواحدًا من أبرز الكتاب والصحفيين الذين ذادوا عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في شتى المحافل، سائلة المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله ومريديه وذويه الصبر والسلوان.