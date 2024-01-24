إجراء اختبارات وانتقاء المشروع القومي للموهبة الحركية في الدقهلية

أعلنت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الدقهلية، إجراء اختبارات وانتقاء المشروع القومي للموهبة الحركية بالدقهلية اليوم.

إجراء اختبارات وانتقاء المشروع القومي للموهبة الحركية بالدقهلية

وأضافت «عثمان» أنه يجري الانتقاء والاختيار ضمن المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبي بمحافظة الدقهلية للمرحلة السنية من سن 6 إلى 8 سنوات، من خلال مشاركة 88 طفلا من المتقدمين للاختبارات، بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

تنفيذ الفحص الطبي والقياسات والاختبارات لقبول الأطفال للدفعة الثانية

وأوضحت أنه يجري عمل العديد من اللقاءات للمتقدمين للمشروع القومي للموهبة الحركية، وتم تنفيذ الفحص الطبي والقياسات والاختبارات البدنية لقبول الأطفال للدفعة الثانية، واختبارات المدربين الجدد المتقدمين للعمل بالمرحلة الثانية للمشروع القومي للموهبة الحركية بمحافظة الدقهلية.

وأكدت أن المشروع يهدف إلى إعداد قاعدة للبطولة الرياضية من خلال تدريب الأطفال على المهارات الحركية الأساسية التي يشترك في تدريبها اغلب الألعاب الرياضية، مضيفة أن المرحلة الثانية من المشروع هي مرحلة التأسيس للنشاط الرياضي التخصصي في مجموعة من الألعاب الرياضية المختارة،