الإسماعيلية ترفع الطوارئ إلى الدرجة القصوى تحسبا لسقوط أمطار

قال اللواء شريف بشارة، محافظ الإسماعيلية، إن حالة الطوارئ التي شهدتها المحافظة والمراكز والقرى لازالت مستمرة خلال الساعات المقبلة، تحسبا لسقوط أي أمطار، بالتزامن مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأضاف «بشارة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه باستمرار رفع حالة الاستعداد في كل مراكز ومدن المحافظة، استعدادا لموسم الأمطار، واستمرار متابعة من الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة للحالة على مدار اليوم.

اصطفاف معدات الوحدات المحلية في الإسماعيلية

وتصطف معدات الوحدات المحلية في المراكز والقرى والأحياء خلال الساعات الماضية في الأماكن التي تشهد تراكمات للمياه، خاصة على الطرق السريعة والصحراوية، والتي تؤثر بشكل كبير على الحالة المرورية.

ووجه «بشارة»، بضرورة التعامل الفوري مع أي تراكمات للمياه حال سقوط أمطار بالتنسيق بين معدات مراكز المدن والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، لضمان فتح الطرق وعدم توقف الحالة المرورية.

هيئة الأرصاد: سقوط أمطار خلال ساعات

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حذرت من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوجه البحرى، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.