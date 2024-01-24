«الأرصاد» توضح طقس الغد على القاهرة والمحافظات.. أمطار متفاوتة الشدة

قال تقرير صادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن درجات الحرارة سجلت المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من فصل الشتاء، وجاء في التقرير أن طقس الغد شديد البرودة ليلا، وبارد نهارا، على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدا

وأشار التقرير، إلى أن حالة الطقس غدا ستكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية وشمال الصعيد والوجه البحري ومدن القناة وشمال الدلتا والقاهرة الكبرى ووسط سيناء، وذلك خلال ساعات النهار، في حين سيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس شديد البرودة ليلا على أغلب أنحاء الجمهورية، ويصل لحد تكون الصقيع على جبال البحر الأحمر والوادي الجديد ووسط سيناء.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وأضافت الأرصاد أن الأمطار ستمتد غدا لتشمل المحافظات الساحلية وهي: شمال وجنوب الوجه البحري وخليج السويس ومدن القناة ووسط سيناء، وستكون متفاوتة الشدة.

درجات الحرارة غدا الخميس 25-1-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 18 والصغرى 10 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 17 والصغرى 10 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 15 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 18 والصغرى 7 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 20 والصغرى 11 درجة.