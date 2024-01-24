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السيسي: اللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا.. ولازم نتحمل كلنا

كتب:

يارا أشرف
07:57 م | الأربعاء 24 يناير 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

قال الرئيس السيسي، خلال لقاء مع عدد من المسؤولين والإعلاميين على هامش الاحتفال بعيد الشرطة الـ72، إن دولة بحجم مصر تحتاج إلى أرقام كبيرة للغاية من أجل الإنفاق عليها، وهذه الأرقام غير موجودة.

أضاف: «أمامنا اختيار من اثنين كمصريين، يا نفضل نضحي لغاية ما نصل إلى أرقام ترضينا وتكفينا كلنا، يا إما مش هنتحمل لا احنا ولا أولادنا، وسنكون بذلك تسببنا في خرابها كلنا».

وتابع: «اللي اتعمل في بلدنا حرام يضيع مننا، ربنا سبحانه وتعالى أعاننا في ظل ظروف لا يمكن لدولة في مثل حالتنا تحملها».

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