أوراق وخطوات غلق وإيقاف عداد المياه في الدقهلية.. «لو مسافر أو هتغيب عن بيتك»

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات وإجراءات التقديم على إيقاف خدمة المياه وتعليق إصدار الفواتير من خلال تعليق الاشتراك في محافظة الدقهلية لدواعٍ السفر أو غياب لأكثر من 6 أشهر.

أوراق غلق المياه أو إيقاف فواتير مياه الدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يمكن للمواطنين تعطيل أو غلق وإيقاف صدور فواتير لمدة تصل لأكثر من 6 شهور نتيجة السفر أو أي أمر آخر من خلال تقديم الأوراق التالية:

- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع

- أخر فاتورة مصدرة للعميلطلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

- التليفون الأرضي

- المحمول للعميل .

- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

وحددت عدد من الإجراءات لقيام العميل بغلق المياه أو وقف اصدار فواتير مياه بالدقهلية بشكل مؤقت كالآتي:

- استيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

- قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق

- سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.