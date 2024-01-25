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أوراق وخطوات غلق وإيقاف عداد المياه في الدقهلية.. «لو مسافر أو هتغيب عن بيتك»

كتب:

آية حسنين
04:28 ص | الخميس 25 يناير 2024
عداد مياه - أرشيفية

عداد مياه - أرشيفية

يتطلع الكثير من المواطنين إلى معرفة خطوات وإجراءات التقديم على إيقاف خدمة المياه وتعليق إصدار الفواتير من خلال تعليق الاشتراك في محافظة الدقهلية لدواعٍ السفر أو غياب لأكثر من 6 أشهر.

أوراق غلق المياه أو إيقاف فواتير مياه الدقهلية

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية أنه يمكن للمواطنين تعطيل أو غلق وإيقاف صدور فواتير لمدة تصل لأكثر من 6 شهور نتيجة السفر أو أي أمر آخر من خلال تقديم الأوراق التالية:

- بطاقة الرقم القومي للعميل أو المنتفع

- أخر فاتورة مصدرة للعميلطلب بغلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

- التليفون الأرضي

- المحمول للعميل .

- الإبلاغ عن آخر قراءة مسجلة بالعداد.

وحددت عدد من الإجراءات لقيام العميل بغلق المياه أو وقف اصدار فواتير مياه بالدقهلية بشكل مؤقت كالآتي:

- استيفاء نموذج طلب غلق المياه وإيقاف إصدار الفواتير

- قيام العميل بسداد تكاليف غلق المياه ومقابل الاستدامة عن فترة الغلق

- سداد كافة المستحقات على الاشتراك وإخطار الحاسب الآلي عن فترة الغلق.

- قيام الفنيين بغلق المياه عن مكان الاشتراك.

- إقرار من العميل بعدم فتح المياه من تلقاء نفسه دون الرجوع للشركة.

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