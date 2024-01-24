دبلوماسي روسي سابق: العلاقات مع مصر وصلت إلى مستوى عالٍ جدا

قال الدبلوماسي الروسي السابق فيتشسلاف ماتازوف، إن العلاقات المصرية الروسية وصلت إلى مستوى عالٍ جدا نتيجة العلاقات الشخصية الطيبة التي تجمع بين رئيسي البلدين، مؤكدا أنه في ظل منظمة بريكس، فإن العلاقات الثنائية بين مصر وبلاده تحمل طابعا جديدا وأهمية كبيرة، متابعا: «محطة الضبعة افتتحها الرئيس السيسي والرئيس بوتين وهذا الأمر رمز يساوي رمز بناء الاتحاد السوفيتي السد العالي».

تعاون بين البلدين في كل المجالات

وأضاف ماتازوف، خلال لقاء مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «الخلاصة»، عبر قناة «المحور»: «هناك تعاون بين البلدين في كل المجالات مثل المجال الاقتصادي ومجال الطاقة، وهناك تعاون بين روسيا والعالم العربي، ونعتبر أن مصر هي طليعة العالم العربي وأكبر الدول العربية وأكثرها نفوذا».

روسيا تواجه كل الدول الغربية

وتابع الدبلوماسي الروسي السابق: «في الظروف الحالية، عندما تواجه روسيا كل الدول الغربية سياسيا ودبلوماسيا وعسكريا، فإن العلاقات الثنائية الروسية ومصر تأخذ طابعا خاصا، وليس ذلك فقط، ولكن مع كل الدول العربية، مثل السعودية والإمارات، فقد انضموا إلى مؤسسة بريكس منذ بداية العام الجاري 2024».

وواصل الدبلوماسي الروسي السابق: «مستقبل مسائل الطاقة وتأثيرها على الاقتصاد العالمي مهم للغاية، وأقول لكم بصراحة إن كل المعلومات بين يديّ أن الطاقة النووية لها مستقبل وهي أرخص وأفضل وأفضل إيكولوجيا من أي مصدر طاقة آخر، بما في ذلك المحطات الشمسية ومحطات الطاقة البترول والغاز».

وأكد، أن محطات الطاقة النووية الأمريكية مرتبطة بمواد أولية أغلبها ومصدرها روسيا الفيدرالية حتى في ظل الظروف الراهنة التي تواجه فيها روسيا الغرب وأمريكا في أوكرانيا والعقوبات المشددة، ولكن واشنطن مضطرة إلى شراء الوقود النووي الذي تنتجه موسكو.