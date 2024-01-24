أفضل طريقة للوصول إلى معرض الكتاب 2024.. خطوط سريعة

منذ ساعات قليلة انطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55، والذي يشارك به الكثير من دور النشر المختلفة، والعديد من الذين يشاركون بكتاباتهم في الدورة الحالية، ويحرص العديد من القراء على التوجه لمعرض الكتاب لشراء ما يرغبون به من كتب جديدة، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة أفضل طريقة للوصول إلى معرض الكتاب.

وتختلف الطرق التي يمكن الوصول إلى معرض الكتاب من خلالها، ونوضح من خلال هذا التقرير أفضل طريقة للوصول إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، بعد أن أعلنت محافظة القاهرة عن توفير 58 أتوبيس نقل عام يحملون لافتة معرض القاهرة الدولي للكتاب، بـ7 خطوط مختلفة في أنحاء محافظة القاهرة، وتتمثل في الآتي:

أفضل الطرق للوصول لمعرض الكتاب

الخط الأول: يبدأ من ميدان دوران شبرا ويمر بشارع شبرا ثم ميدان أحمد حلمي، ومن بعدها يمر بشارع رمسيس ثم العباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر وفي النهاية محور المشير ثم معرض الكتاب.

- الخط الثاني: يبدأ من النزهة الجديدة ثم يمر بميدان الحجاز والسبع عمارات، ومن بعدها يمر بمكرم عبيد ومصطفى النحاس ثم المنهل ومن بعدها الوفاء والأمل.

- الخط الثالث: يبدأ من منطقة الأميرية ثم يمر بميدان المطرية ثم الحلمية وكلية بنات عين شمس وميدان هشام بركات والحي السابع وحي السفارات ثم معرض الكتاب.

- الخط الرابع: يبدأ من ميدان الجيزة ومن بعدها يمر بجامعة القاهرة، ثم يمر بعدها بالقصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد، مرورا بجامعة الأزهر ثم معرض الكتاب.

- الخط الخامس: يبدأ من صقر قريش مرورًا بكارفور المعادى ثم نادى وادى دجلة ثم الطريق الدائرى ومحور المشير وصولًا إلى معرض الكتاب.

- الخط السادس: يبدأ من المظلات ثم سراي القبة ويمر بعدها بروكسي ثم السبع عمارات والحي الثامن والوفاء والأمل، ثم محور المشير.

- الخط السابع: يبدأ من ميدان عبدالمنعم رياض مرورًا برمسيس ثم العباسية وجامعة الأزهر ومحور المشير ثم معرض الكتاب.