وكيل «ثقافة النواب»: معرض الكتاب الأكبر عالميا.. ونتوقع تضاعف نسب الإقبال

قال النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إننا أمام أكبر معرض جماهيري على مستوى العالم مقارنة بكل معارض العالم، فمعرض القاهرة هو الأكبر من حيث الزوار وبيع الكتب، ويتضمن المعرض تنوعا كبيرا من الكتاب والكتب وله تاريخ طويل من نشر الوعي والفكر والثقافة على مستوى المنطقة العربية وإفريقيا.

خدمات لوجسيتية

وأوضح مصطفى في تصريح لـ«الوطن» أنه لدينا هذا العام 1200 ناشر و918 جناحا وعدد كبير من عناوين الكتب وسط مشاركة عالمية من مختلف بلاد العالم، وضيف الشرف هذا العام هو دولة النرويج، لافتا إلى أن المعرض يقدم خدمات لوجسيتية كثيرة من حيث المكان واختيار أكبر صالات العرض، وتيسير خطوط نقل ومواصلات تنقل الزوار من مختلف المناطق إلى مقر المعرض، وندعو الأسرة المصرية للتوجه لزيارة المعرض في جو أسري يستفيدون خلاله من الندوات والتخفيضات المقدمة لزوار المعرض، والعام الماضي كان لدينا 4 ملايين زائر ولكن نتوقع تضاعف العدد هذا العام.

معرض الكتاب

وأكد وكيل لجنة الإعلام والآثار والثقافة بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدولة بكل مؤسساتها حاضرة في معرض الكتاب، وقد شارك رئيس مجلس الوزراء في الافتتاح الرسمي للمعرض، وكذلك تشارك مختلف الوزارات والهيئات بأجنحة خاصة بها، ومنها وزارات الدفاع والداخلية والشباب والرياضة ومختلف مؤسسات الدولة، وحضور الوزراء والمسؤولين والسفراء يؤكد أهمية الحدث، ومن المقرر أن تحضر اليوم أميرة النرويج ووفد رفيع المستوى من بلادها.