كشف مصدر مطلع، بمديرية التربية والتعليم، في محافظة كفر الشيخ، أن رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في محافظة كفر الشيخ، يتم الإعلان عنه عبر الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، يوم السبت المقبل، مشيرا أن النتيجة يتم إعلانها وطباعتها، ضمن كشوف ورقية داخل المدارس المتنوعة على نطاق المحافظة، وذلك بالموعد السابق ذكرة.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في كفر الشيخ

وأوضح المصدر المطلع، في تصريحات لـ«للوطن»، رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الأول في محافظة كفر الشيخ، يكون متاحا من ظهر السبت المقبل عبر الصفحة الرئيسية على صفحة مديرية التربية والتعليم، في كفر الشيخ، ثم يتم عقب ذلك توزيعها على المدارس ورقيا، عقب اعتمادها في ذات اليوم من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، حيث يتم الدخول الرابط من هنا.

توزيع النتيجة على 13 إدارة تعليمية

وأشار أن جميع النتائج الخاصة بالصف الرابع الابتدائي في كفر الشيخ، جرى رصدها بشكل نهائي على نطاق جميع المدارس بالمحافظة، لافتا أن نتيجة الصف الرابع للترم الأول خلال العام الجاري 2024، يتم توزيعها على الفور السبت على نطاق 13 إدارة تعليمية في المحافظة، عقب الاعتماد من قبل محافظ الإقليم.