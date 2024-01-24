أحمد حلمي يدعم منى زكي في العرض الخاص لفيلمها «رحلة 404»

حرص الفنان أحمد حلمي، على دعم زوجته الفنانة منى زكي، بحضوره العرض الخاص لفيلمها الجديد «رحلة 404»، المقام حاليا بإحدى السينمات في منطقة الشيخ زايد، كما حضر أيضا كل من جيهان الشماشرجي، والمنتج محمد حفظي، وعدد آخر من الضيوف.

فيلم «رحلة 404»، تدور أحداثه في إطار تشويقي حول بطلة الفيلم «غادة»، والتي ترغب في أداء مناسك الحج، ولكنها تتورط بمشكلة كبيرة تجعلها مجبرة على جمع مبلغ مالي كبير، وتلجأ لأشخاص كانت تجمعها بهم معرفة سابقة ولكنهم يربطونها بماض ملوث كانت قد تبرأت منه، لتتصاعد أحداث الفيلم.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، محد علاء، جيهان الشماشرجي، سما إبراهيم، ورنا رئيس، من إخراج هاني خليفة، تأليف محمد رجاء، ومن إنتاج محمد حفظي وشاهيناز العقاد.