نجمات ظهرن بالحجاب على بوسترات الأفلام.. آخرهن منى زكي في «رحلة 404»

ظهرت في الفترة الأخيرة مجموعة بوسترات ترويجية، للعديد من الأفلام التي يجري طرحها في الأيام المُقبله، كما أن هناك بعد الأفلام التي طُرحت في الشهر الماضي، وظهر من خلال البوسترات، مجموعة من النجمات يتردين الحجاب، وكان من أبرزها بوستر فيلم «ليلة العيد»، الذي طغى عليه الحجاب بشكل كبير.

ليلة العيد

يجري التجهيزات لإقامة العرض الخاص للفيلم، حيث أن يتم طرحه الأربعاء المقبل في إحدى السينمات، وانتشر بوستر الفيلم الذي تتصدره الفنانة يسرا، إلى جانب العديد من الفنانات وهن يرتدين الحجاب، منهن يسرا اللوزي وعبير صبري وسميحة أيوب، لمواكبة أحداث العمل، حيث تدور الأحداث في إطار درامي حول ليلة واحدة فقط، كما أنه يناقش مجموعة قضايا مهمة، منها ختان الإناث وزواج القاصرات.

رحلة 404

يُعد من الأفلام الذي تطرح بالتزامن مع طرح فيلم «ليلة العيد»، تصدرت بوستر الفيلم الفنانة منى زكي، وهي ترتدي الحجاب، لكي تتوافق مع الأحداث التي تتطلب ذلك، حيث تدور الأحداث حول فتاة تذهب لأداء فريضة الحج، ثم تقع في أزمة كبيرة قبل السفر، تجعلها بحاجة إلى المال، وتبدأ في استعادة علاقتها السابقة، وأبطال العمل محمد فراج وشيرين رضا ومحمد ممدوح.

آل شنب

ظهر من خلال بوستر الفيلم، مجموعة فنانين من ضمنهم الفنانة سوسن بدر، التي كانت في صدارته، ولبلبة وهيدي كرم، مرتديات الحجاب، لتقديم شكل جديد من خلال العمل الذي تدور أحداثه حول ليلى، التي تعاني من تحكمات والدتها، وتذهب معها إلى الإسكندرية بعد وفاة أحد أفراد العائلة لتقديم واجب العزاء، ثم تبدأ الأحداث في أخذ الاتجاه الكوميدي.