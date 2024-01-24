تحسين الأداء المؤسسي.. والارتقاء بالبنية التحتية ومنظومة الأداء الأمني

عملت وزارة الداخلية على الارتقاء بالأداء المؤسسى لأجهزتها؛ بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، عبر العديد من الإجراءات؛ منها إصدار «مدونة قواعد سلوك وأخلاقيات العمل الشرطى»، وصولاً إلى إعادة هيكلة قطاع «مكافحة المخدرات» ليصبح قطاعاً لـ«مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، وتحويله إلى قطاع يتضمن عدداً من الإدارات مثل إدارة «مكافحة المخدرات وإدارة مكافحة الأسلحة غير المرخصة»، بالإضافة لإدارة «مكافحة الهجرة غير الشرعية»، إلى جانب التوسع فى تطوير وتحديث السجون وتحويلها إلى مرافق متكاملة لإعادة التأهيل، ومن أبرزها مجمع سجون وادى النطرون الذى جرى افتتاحه عام 2021.

وبحسب الدراسة التى أعدها المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، رفعت وزارة الداخلية من مستويات التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات الرسمية والمجتمع المدنى، عبر حزمة من الإجراءات والبرامج الهادفة لرفع كفاءة الخدمات والتيسير على المواطنين وضمانة التطبيق المنضبط لقواعد القانون ومكافحة الظواهر السلبية، وتمثلت أهم تلك الجهود فى المشاركة بـ«اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية»، التابعة لوزارة الخارجية، والتى تضم جميع الجهات والوزارات المعنية بموضوعات الهجرة.

كما جرى تطوير البنية التحتية الشرطية، علاوة على تدشين والعمل على إنشاء وتطوير عدد كبير من المنشآت الشرطية أبرزها مركز تأهيل ذوى الهمم بالعاشر من رمضان، الإدارة العامة للجوازات، المجمع الطبى بالقاهرة الجديدة، مبنى قطاعات الأمن الاقتصادى والاجتماعى والأفراد بالعباسية، قطاع أمن الجيزة بأكتوبر، الإدارة العامة لمرور الجيزة، ووحدة تراخيص مرور الدقى بأكتوبر، مبنى الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة، قطاع أمن القاهرة، وعدد من مراكز الإصلاح والتأهيل، فضلاً عن إنشاء عدد من المقار الجديدة لمديريات الأمن، وأبرزها: الدقهلية، دمياط، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، العلمين.

وفى السياق ذاته، طورت وزارة الداخلية عدداً من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وانطلقت المرحلة الأولى من عمليات التطوير فى يونيو 2020؛ حيث جرى الانتهاء من تطوير أقسام الشرطة فى عدد من المحافظات. كما شملت أعمال التطوير كذلك تطوير عدد من مقرات الإدارات الأمنية ونحو 102 سجل مدنى على مستوى الجمهورية فى يونيو 2020، وافتتاح عدد من المقرات الأمنية الجديدة، وتزويدها بأحدث الأجهزة المتطورة، والتى تسهم فى تقديم جميع الخدمات الأمنية للمواطنين بسهولة ويسر، كافتتاح المقر الجديد للإدارة العامة لمرور 6 أكتوبر، الإدارة العامة لمرور الجيزة، ومديرية أمن الجيزة. كما جرى فى عام 2022 إنشاء عدد من مديريات الأمن بالمدن الجديدة التى تعمل الدولة على إنشائها، وذلك فى محافظات: الدقهلية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الأقصر، أسوان، دمياط، ومديرية أمن مدينة العلمين الجديدة، إضافة إلى الانتهاء من إنشاء وتطوير عدد من النقاط الشرطية ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فضلاً عن إقامة «القرية التكتيكية بالأمن المركزى»، وهى منطقة حديثة للتدريبات الخاصة بعناصر الأمن المركزى لرفع كفاءة الضباط والعاملين للقيام بالمهام الموكلة إليهم بكفاءة. كما جرى إنشاء 3 مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل فى عام 2022 خارج الكتل السكنية فى «العاشر من رمضان، و15 مايو، وأخميم الجديدة».