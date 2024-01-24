خبيرة أبراج تفجر مفاجأة بشأن نتيجة 2-2 للمنتخب.. ماذا يحدث في باقي المباريات؟

تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 في مباريات كأس أمم إفريقيا، كان له وقعا كبيرا في نفوس المصريين، إذ تعالت دعوات المصريين من أجل التأهل في المباراة الحاسمة التي خاضها أمام كاب فيردي، ليصعد بسيناريو إعجازي، يسعد قلوب المصريين الذين تمنوا الفوز له والعودة بالكأس، رغم إصابة قائد الفريق اللاعب محمد صلاح، وحارس المرمى اللاعب محمد الشناوي، لكن توقعات الأبراج لنتائج المباريات ربما كانت مفاجئة بالنسبة للبعض.

في المباريات الثلاث الماضية تعادل المنتخب الوطني بنفس النتيجة وهي «2-2»، ليصعد إلى دور الـ16 ببطولة أمم إفريقيا المقامة حاليا فى كوت ديفوار برصيد 3 نقاط جمعها من التعادل مع موزمبيق وغانا وكاب فيردي «الرأس الأخضر».

ما دلالة رقم «2-2» في مباريات منتخب مصر؟

التعادل «2-2» ربما يدعوا لتساؤل البعض عن سر رقم «2» في مباريات منتخب مصر، وهل له دلالة أم لا؟ وهو ما أجابت عنه خبيرة الأبراج والفلك الشهيرة عبير فؤاد، لـ«لوطن»، التي صابت بعض توقعاتها خلال الأيام الماضية.

«رقم 2 الحقيقة مش حلو أوي، هو رقم القمر في علم الأرقام وليه دلالة، ممكن يدي تألق في بعض الأوقات، لكنه بيعمل تقلبات مفاجأة، وأحيانا بيكون المستوى في الصعود وأخرى في الهبوط»، هكذا فسرت عبير فؤاد دلالة رقم «2»، لكنها توقعت بأن يحدث بعض اللاعبين فرقا كبيرا مع المنتخب في المباريات المقبلة: «في بعض اللاعيبة هيعملوا فرق، لوجود كوكب عطارد وبلوتو اللي قادرين على إحداث التغيرات، وده هيدي فرصة أكتر أنهم يركزوا ويكون عندهم سرعة بديهة».

محمد أبو جبل لحراسة مرمى المنتخب

أنباء متداولة عن تولي محمد أبو جبل حراسة مرمى المنتخب في مبارياته المقبلة، خاصة أنه استكمل المباراة الماضية عقب إصابة الشناوي، ليعيد أبو جيل السيناريو الذي حدث في بطولة أمم إفريقيا 2021 بعدما أصيب الشناوي أيضا في آخر مباراة في دور المجموعات ليبدأ أبو جبل رحلته مع المنتخب، حتى المباراة النهائية.

«عبير» تتوقع أن يكون محمد أبو جبل، متألقا خلال الفترة المقبلة: «الشمس موجودة في برج أبو جبل اللي هو الدلو، وده هيخليه عنده نشاط ولياقة بدنية عالية وهيكون حظه حلو».