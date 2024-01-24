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علي الحجار يروج لأولى حفلات «100 سنة غنا»: هنقدم ألحان مين في عيد الحب؟

كتب:

ياسمين محمود
09:28 م | الأربعاء 24 يناير 2024
علي الحجار

علي الحجار

روج الفنان علي الحجار، عبر حسابه على «إنستجرام»، لحفلات «100 سنة غنا»، والتي ستقام بالمسرح الكبير في دار الأوبرا المصرية.

وكتب «الحجار»: فكرة 100سنة غنا هي إن كل حفلة هتكون خاصة بألحان فنان عظيم من عظماء الفن المصري، هنقدم أغانيه بتوزيعات حديثة تناسب عصرنا مع الحفاظ التام على اللحن الأصلي».

أضاف الحجار: «دايما بيشارك معانا ضيوف فنانين جامدين جدا وشباب واعد متألق، إن شاء الله تنبسطوا، خمنوا كده أول حفلة يوم عيد الحب 14 فبراير حنقدم ألحان مين؟».

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